Политика как он...
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Политика как она есть

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Bloomberg: пошлины Трампа спровоцируют новое «вторжение» мигрантов из Мексики в США

Bloomberg: пошлины Трампа спровоцируют новое «вторжение» мигрантов из Мексики в США

Решение американского президента Дональда Трампа повысить тарифы на импорт товаров из Мексики может спровоцировать в ней экономическую рецессию, которая в свою очередь приведет к массовой миграции мексиканцев в США.

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