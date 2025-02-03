Bloomberg: пошлины Трампа спровоцируют новое «вторжение» мигрантов из Мексики в США

Решение американского президента Дональда Трампа повысить тарифы на импорт товаров из Мексики может спровоцировать в ней экономическую рецессию, которая в свою очередь приведет к массовой миграции мексиканцев в США.
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