Журова: сокрытие отчета из дела Валиевой доказывает его заказной характер

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя информацию о том, что руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) скрывало заключение научного эксперта, подтверждающее версию Камилы Валиевой о случайном попадании запрещенного вещества через десерт, заявила, что это дело имеет политическую подоплеку.