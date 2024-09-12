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Журова: сокрытие отчета из дела Валиевой доказывает его заказной характер

Журова: сокрытие отчета из дела Валиевой доказывает его заказной характер

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя информацию о том, что руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) скрывало заключение научного эксперта, подтверждающее версию Камилы Валиевой о случайном попадании запрещенного вещества через десерт, заявила, что это дело имеет политическую подоплеку.

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