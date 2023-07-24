Рейтинг WTA. В топ-10 без изменений, Тимофеева поднялась на 117 строчек

Победительница турнира в Палермо Циньвэнь Чжэн поднялась на две строчки. WTA Singles Rankings Положение на 24 июля 2023 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Ига Швентек (Польша) 9315 2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 8845 3 (3) Елена Рыбакина (Казахстан) 5465 4 (4) Джессика Пегула (США) 5395 5 (5) Каролин Гарсия (Франция) 4865 6 (6) Онс Жабер (Тунис) 4846 7 (7) Коко Гауфф (США) 3390 8 (8) Петра Квитова (Чехия) 3341 9 (9) Мария Саккари (Греция) 3310 10 (10) Маркета Вондроушова (Чехия) 3106 11 (11) Дарья Касаткина (Россия) 3015 14 (14) Вероника Кудерметова (Россия) 2570 17 (17) Людмила Самсонова (Россия) 2315 21 (21) Екатерина Александрова (Россия) 2125 24 (26) Циньвэнь Чжэн (Китай) 1903 26 (24) Анастасия Потапова (Россия) 1785 31 (38) Майар Шериф (Египет) 1326 37 (37) Анна Блинкова (Россия) 1253 41 (31) Ирина Бегу (Румыния) 1197 47 (52) Жасмин Паолини (Италия) 1120 56 (39) Бернарда Пера (США) 976 63 (65) Анна Калинская (Россия) 903 64 (66) Мирра Андреева (Россия) 900 68 (69) Элина Аванесян (Россия) 889 77 (100) Катерина Байндль (Украина) 845 82 (78) Камилла Рахимова (Россия) 817 94 (124) Кайла Дэй (США) 730 98 (96) Анастасия Павлюченкова (Россия) 719 101 (110) Диана Шнайдер (Россия) 677 129 (246) Мария Тимофеева (Россия) 580 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.