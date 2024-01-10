Телеведущая Тина Канделаки поддержала решение президента участвовать в выборах

Голосование продлится три дня Выборы президента России пройдут в период с 15 по 17 марта. Решение президента Владимира Путина выдвигаться на выборы в марте этого года поддержала журналистка и телеведущая Тина Канделаки.
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