Великая среда и день Никиты Водопола: Что можно и что нельзя делать 16 апреля - народные приметы

Середина апреля насыщена православными, народными и международными праздниками. 16 апреля 2025 года отмечается сразу несколько значимых событий: Великая среда Страстной седмицы и народный праздник Никита Водопол.
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