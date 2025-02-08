Наступает время любить. Грядущий переход в энергетическую форму жизни

Валерий Холодок

Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр Николаевич. Вот именно реальности разные и их не две и какие эти реальности, чем они отличаются от иллюзий, необходимо осмысливать на фундаменте древних Мудрецов и последних достижений науки. Всем всего доброго.