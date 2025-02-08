Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Наступает время любить. Грядущий переход в энергетическую форму жизни

Наступает время любить. Грядущий переход в энергетическую форму жизни

Наша цивилизация и жизнь на планете подходит к своему завершению. Нет, об этом вам не расскажут со страниц крупных СМИ, не сделают репортаж по телевизору.

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Комментарии
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Валерий Холодок
Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр Николаевич. Вот именно реальности разные и их не две и какие эти реальности, чем они отличаются от иллюзий, необходимо осмысливать на фундаменте древних Мудрецов и последних достижений науки. Всем всего доброго.
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15 час.
Валерий Мязин
Вся любовь другой раз боком выходит.
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Странная статья.Пишет человек как будто там уже не один раз бывал,а мы то все остальные &quot;пребываем в неведении&quot;.
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