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Сам результат — уже хорошо: нейробиолог Прат дала тест на проверку оперативной памяти

Сам результат — уже хорошо: нейробиолог Прат дала тест на проверку оперативной памяти

Объем рабочей памяти — это одно из самых узких мест в процессе обработки информации у человека. «Можете считать, что это та самая музыка, которую дирижер вашего нейронного хора применяет для организации коммуникации в мозге», — описывает этот тип памяти профессор Вашингтонского университета Шантель Прат.

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