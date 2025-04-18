Объем рабочей памяти — это одно из самых узких мест в процессе обработки информации у человека. «Можете считать, что это та самая музыка, которую дирижер вашего нейронного хора применяет для организации коммуникации в мозге», — описывает этот тип памяти профессор Вашингтонского университета Шантель Прат.