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Дерзкие нападения мигрантов на бойцов СВО. Для чего это делается? Гениальный план врага раскрыт

Дерзкие нападения мигрантов на бойцов СВО. Для чего это делается? Гениальный план врага раскрыт

Царьград VLADIMIR DANILOV/RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS Очередное нападение "джигитов" на русского ветерана случилось в Подмосковье.

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Комментарии
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W
Walery
Бить толпой на одного при том первый удар сзади или сбоку - это есть такой менталитет нацистов из постсоветских сегодня уже моно-национальных как бы суверенных стран. Мигрантский и диаспор контингент по месту их многомиллионного уже накопления готовится с бунту против населения РФ и её  властей.   Все... уже имевшие место случаи их неповиновения - это эмоции от не терпения. Прислушайтесь, что они говорят!  Мигранты в РФ сегодня - это боевое крыло контингента для гибридного покорения РФ - России.  При этом не используется ЯО - т. е. не загрязняется территория. Таким образом Запад планирует восстановить свое колониальное господство и еще лет триста за счет других наслаждаться своим гегемонизмом.
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1 час.
В
Владимир
Повторюсь. Такие мигранты должны быть без шума и пыли, просто уничтожены физически.
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43 мин.
NADEGDA PAYNYH
Всем,кто в нашей стране попутал гостеприимство с вседозволенностью,нет места в России. За свои вещи и из страны, захватив с собой кураторов. Кураторы,при плохой ситуации ,первые пойдут под раздачу,ибо им все припомнят.Похоже до их мозгов это не доходит
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38 мин.

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