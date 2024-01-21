Царьград VLADIMIR DANILOV/RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS Очередное нападение "джигитов" на русского ветерана случилось в Подмосковье.
Дерзкие нападения мигрантов на бойцов СВО. Для чего это делается? Гениальный план врага раскрыт
Комментарии
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W
Walery
Бить толпой на одного при том первый удар сзади или сбоку - это есть такой менталитет нацистов из постсоветских сегодня уже моно-национальных как бы суверенных стран. Мигрантский и диаспор контингент по месту их многомиллионного уже накопления готовится с бунту против населения РФ и её властей. Все... уже имевшие место случаи их неповиновения - это эмоции от не терпения. Прислушайтесь, что они говорят! Мигранты в РФ сегодня - это боевое крыло контингента для гибридного покорения РФ - России. При этом не используется ЯО - т. е. не загрязняется территория. Таким образом Запад планирует восстановить свое колониальное господство и еще лет триста за счет других наслаждаться своим гегемонизмом.
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1 час.
В
Владимир
Повторюсь. Такие мигранты должны быть без шума и пыли, просто уничтожены физически.
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43 мин.
NADEGDA PAYNYH
Всем,кто в нашей стране попутал гостеприимство с вседозволенностью,нет места в России. За свои вещи и из страны, захватив с собой кураторов. Кураторы,при плохой ситуации ,первые пойдут под раздачу,ибо им все припомнят.Похоже до их мозгов это не доходит
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38 мин.
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