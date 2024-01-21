Дерзкие нападения мигрантов на бойцов СВО. Для чего это делается? Гениальный план врага раскрыт

W

Walery

Бить толпой на одного при том первый удар сзади или сбоку - это есть такой менталитет нацистов из постсоветских сегодня уже моно-национальных как бы суверенных стран. Мигрантский и диаспор контингент по месту их многомиллионного уже накопления готовится с бунту против населения РФ и её властей. Все... уже имевшие место случаи их неповиновения - это эмоции от не терпения. Прислушайтесь, что они говорят! Мигранты в РФ сегодня - это боевое крыло контингента для гибридного покорения РФ - России. При этом не используется ЯО - т. е. не загрязняется территория. Таким образом Запад планирует восстановить свое колониальное господство и еще лет триста за счет других наслаждаться своим гегемонизмом.