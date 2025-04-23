«Больше не хочу выносить это на публику»: Анна Пересильд призналась, что влюблена

Анна Пересильд дала интервью журналу «ОК!», в котором призналась, что ее сердце снова несвободно. Однако после болезненного расставания с коллегой по сериалу «Слово пацана» Ярославом Могильниковым актриса решила больше не афишировать свои отношения.