«Больше не хочу выносить это на публику»: Анна Пересильд призналась, что влюблена

Анна Пересильд дала интервью журналу «ОК!», в котором призналась, что ее сердце снова несвободно. Однако после болезненного расставания с коллегой по сериалу «Слово пацана» Ярославом Могильниковым актриса решила больше не афишировать свои отношения.
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