Сотрудники полиции Самарской области провели профилактическое мероприятие с детьми

В рамках профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, приволжские госавтоинспекторы на территории районного центра и улицах поселка Ильмень совместно с «Родительским патрулем» провели акцию «Засветись!».
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