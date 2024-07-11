Велопробег «Из Сталинграда в Ленинград: дорога памяти длиною в 80 лет» в Волгоградской области завершён.
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Велопробег «Из Сталинграда в Ленинград: дорога памяти длиною в 80 лет» в Волгоградской области завершён.