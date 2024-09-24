Названы две смертельно опасные пищевые привычки

Газированные напитки и диета с низким содержанием ненасыщенных жирных кислот омега-6 увеличивает риск инсульта, предупредила кардиолог, эксперт по сердечно-сосудистым заболеваниям в Вашингтонском университете Кэтрин Джонсон.
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