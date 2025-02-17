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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Анонсирована аниме-адаптация Toaru Anbu no ITEM — спин-оффа “Индекс”, посвященного о...

Анонсирована аниме-адаптация Toaru Anbu no ITEM — спин-оффа “Индекс”, посвященного о...

Анонсирована аниме-адаптация Toaru Anbu no ITEM — спин-оффа “Индекс”, посвященного отряду ITEMКомпания Toaru Project официально объявила о начале производства аниме-адаптации продолжающейся серии манги и лайт-новел Toaru Anbu no ITEMЧитать дальше → источник.

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