Анонсирована аниме-адаптация Toaru Anbu no ITEM — спин-оффа “Индекс”, посвященного о...

Анонсирована аниме-адаптация Toaru Anbu no ITEM — спин-оффа “Индекс”, посвященного отряду ITEMКомпания Toaru Project официально объявила о начале производства аниме-адаптации продолжающейся серии манги и лайт-новел Toaru Anbu no ITEMЧитать дальше → источник.
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