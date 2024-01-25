Интересная жизнь с Vera Star Как стало известно, 25 января Владимир Путин планирует посетить Калининград.
Путин резко взвинчивает ставки и летит прямо в лапы НАТО. Весь Запад замер в ожидании
Комментарии
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Александр Веревкин
Россия никогда не бегала от запада и всегда била морду этой бешеной собаке. Надо жить и действовать так, чтобы эта западная морда никогда не просыхала от слёз, соплей и крови! Своей крови! Эта поездка главкома - хороший пинок в морду западных шакалов!
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20 час.
Евгений МакЛауд
главное что бы укры ракетой не стрельнули, очень уж у них дивно получается пулять.
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20 час.
VORON VoronS
Пусть поробуют... мы очень ждем!!! Чтобы у них там вообще уже ничего не выросло...
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20 час.
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