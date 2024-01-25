Путин резко взвинчивает ставки и летит прямо в лапы НАТО. Весь Запад замер в ожидании

Александр Веревкин

Россия никогда не бегала от запада и всегда била морду этой бешеной собаке. Надо жить и действовать так, чтобы эта западная морда никогда не просыхала от слёз, соплей и крови! Своей крови! Эта поездка главкома - хороший пинок в морду западных шакалов!