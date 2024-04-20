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Зендая рассказала о реакции семьи на откровенные сцены с ее участием и как избежала штрафа за нарушение ПДД благодаря Тому Холланду

Зендая рассказала о реакции семьи на откровенные сцены с ее участием и как избежала штрафа за нарушение ПДД благодаря Тому Холланду

Зендая недавно стала гостьей на шоу Джимми Киммела. В телевизионной студии 27-летняя звезда появилась в винтажном платье-пиджаке Ralph Lauren из весенне-летней коллекции 1992 года и кожаных туфлях Christian Louboutin стоимостью 795 долларов (около 74 тысяч рублей).

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