Зендая рассказала о реакции семьи на откровенные сцены с ее участием и как избежала штрафа за нарушение ПДД благодаря Тому Холланду

Зендая недавно стала гостьей на шоу Джимми Киммела. В телевизионной студии 27-летняя звезда появилась в винтажном платье-пиджаке Ralph Lauren из весенне-летней коллекции 1992 года и кожаных туфлях Christian Louboutin стоимостью 795 долларов (около 74 тысяч рублей).