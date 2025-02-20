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Царьград

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Крышуют предпринимателей и контролируют наркоторговлю: Польша застонала от украинских и грузинских банд

Крышуют предпринимателей и контролируют наркоторговлю: Польша застонала от украинских и грузинских банд

Польшу наводнили выходцы из Польши и с Украины. Они объединились в банды и теперь крышуют предпринимателей и контролируют наркоторговлю.

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