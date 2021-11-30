От Гамлета до Леди Гаги: список лучших мелодрам 2018 года

Подборка отличных фильмов, способных выдавить слезу даже из самых стойких зрителей. «Офелия» Страна: Великобритания, СШАЖанр: мелодрама, история «Падмавати» Страна: ИндияЖанр: мелодрама, военный, история, драма «А теперь я иду встретиться с тобой» «Офелия» Кадр из фильма «Офелия» КиноПоискСтрана: Великобритания, США Жанр: мелодрама, история Режиссер: Клэр Маккарти В ролях: Дэйзи Ридли, Миа Куини, Наоми Уоттс, Анна Раст, Клайв Оуэн Рейтинг Imdb: 6,6 Рейтинг Кинопоиска: 6,6 Правитель королевства мертв, а его место занял убийца и самозванец.