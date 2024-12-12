Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине

Действующий президент США Джо Байден одобрил новый пакет помощи Украине на $988 млн. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.