Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине

Действующий президент США Джо Байден одобрил новый пакет помощи Украине на $988 млн. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.
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