73-летняя Елена Проклова рассказала о жизни на пенсии: «Устала от количества народа»

Елена Проклова рассказала о том, как сейчас живёт. В беседе с Woman. ru она призналась, что достигла того, о чём мечтала, — без суеты наслаждаться каждым днём.
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