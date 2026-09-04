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73-летняя Елена Проклова рассказала о жизни на пенсии: «Устала от количества народа»

73-летняя Елена Проклова рассказала о жизни на пенсии: «Устала от количества народа»

Елена Проклова рассказала о том, как сейчас живёт. В беседе с Woman. ru она призналась, что достигла того, о чём мечтала, — без суеты наслаждаться каждым днём.

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