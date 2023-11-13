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Дорожники отремонтировали улицу Сарментовой в Иванове более чем на 80 процентов

Дорожники отремонтировали улицу Сарментовой в Иванове более чем на 80 процентов

Часть проектных решений пришлось под давлением общественности изменить.Дептранс региона оценил готовность улицы Сарментовой в Иванове, где завершается ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

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