Дорожники отремонтировали улицу Сарментовой в Иванове более чем на 80 процентов

Часть проектных решений пришлось под давлением общественности изменить.Дептранс региона оценил готовность улицы Сарментовой в Иванове, где завершается ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии