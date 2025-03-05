Украине нечем воевать – полковник Стариков

Украина не имеет ресурсов, чтобы выполнить поставленные цели – выйти на границы 91-го года. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».