Украине нечем воевать – полковник Стариков

Украина не имеет ресурсов, чтобы выполнить поставленные цели – выйти на границы 91-го года. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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