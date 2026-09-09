China will build the second nuclear power plant in Uzbekistan

The second nuclear power plant in Uzbekistan will be built by China, reports News agency "Fergana". According to the publication, Serbian President Alexander Vucic said this when speaking at the Serbian-Uzbek business forum in Belgrade on September 8.
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