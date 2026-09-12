Церковный праздник 12 сентября: что нельзя делать на Александра Сытника

Что отмечают 12 сентября, какие традиции и запреты связаны с сегодняшним днём.12 сентября 2026 года православные верующие отмечают день перенесения мощей благоверного князя Александра Невского.
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