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Прозорова сыграет с Возняцки в первом круге US Open

На US Open квалифаеров распределили по сетке. 19-летняя Татьяна Прозорова попала на экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки.

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