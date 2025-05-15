Оптовые задержания админов Телеграма

Как это 57 человек в 81 регионе?

А сколько в WhatsApp выявлено? Они, что, неприкосновенные что ли?

Alex Nемо

Прям таки интересно стало - когда уже они доберутся до Миртесен, Дзена, Рамблера и прочих русофобских каналов где модераторы устраивают охоту на всех кто за Россию и против русофобии и нацизма...