Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Оптовые задержания админов Телеграма

Оптовые задержания админов Телеграма

Сотрудники ФСБ провели спецоперацию по задержанию админов телеграм-каналов, которые занимались в телеге пропагандой нацизма и терроризма.

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Комментарии
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олег панцырев
Как это 57 человек в 81 регионе?
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15 час.
Майя Majesty
А сколько в WhatsApp выявлено? Они, что, неприкосновенные что ли?
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14 час.
Alex Nемо
Прям таки интересно стало - когда уже они доберутся до Миртесен, Дзена, Рамблера и прочих русофобских каналов где модераторы устраивают охоту на всех кто за Россию и против русофобии и нацизма...
Ответить
2 час.
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