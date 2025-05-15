Сотрудники ФСБ провели спецоперацию по задержанию админов телеграм-каналов, которые занимались в телеге пропагандой нацизма и терроризма.
Оптовые задержания админов Телеграма
Комментарии
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олег панцырев
Как это 57 человек в 81 регионе?
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15 час.
Майя Majesty
А сколько в WhatsApp выявлено? Они, что, неприкосновенные что ли?
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14 час.
Alex Nемо
Прям таки интересно стало - когда уже они доберутся до Миртесен, Дзена, Рамблера и прочих русофобских каналов где модераторы устраивают охоту на всех кто за Россию и против русофобии и нацизма...
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2 час.
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