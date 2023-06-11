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В МИД Канады заявили о введении санкций против Януковича, властей Крыма и Донбасса

В МИД Канады заявили о введении санкций против Януковича, властей Крыма и Донбасса

В Министерстве иностранных дел Канады сообщили о введении санкций против бывшего украинского президента Виктора Януковича, нескольких музеев и руководства Крыма, Херсонской и Запорожской областей и республик Донбасса.

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