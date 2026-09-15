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Спорт Уик-Энд

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«Она не сильна в английском» - Заболотный объяснил, как он провалил допинг-тест

«Она не сильна в английском» - Заболотный объяснил, как он провалил допинг-тест

Бывший нападающий «Спартака», ЦСКА и «Зенита» Антон Заболотный объяснил, как он провалил допинг-тест.

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