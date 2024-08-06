Житель Свердловской области сломал дорожную камеру и атаковал оператора газовым баллончиком

В Свердловской области произошел инцидент, который шокировал местных жителей. В апреле 2024 года на трассе недалеко от Екатеринбурга водитель автомобиля Mitsubishi Lancer остановился у дорожной камеры, вышел из машины и намеренно повредил устройство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии