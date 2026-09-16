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Царьград

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Русский боец выжил благодаря заклинившему автомату

Русский боец выжил благодаря заклинившему автомату

Невредим после прилёта: как личное оружие уберегло офицера от ранения.Один из офицеров группировки «Центр» остался цел и невредим после миномётного обстрела на Днепропетровском направлении.

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