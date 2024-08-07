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В ответ на атаку на Курскую область Россия пойдет на Сумы – офицер ВСУ

В ответ на атаку на Курскую область Россия пойдет на Сумы – офицер ВСУ

Ситуация с атакой на Курскую область может сыграть злую шутку для Украины. Об этом в эфире видеоблога бывшего пресс-секретаря запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
Если хватит силенок можно попробовать. Нам все равно нужно этим крылом дойти до молдавской границы включая русскую Одессу. Украина должна исчезнуть после этого с карты мира. Террористам не место на земле, они должны быть все уничтожены и не надо даже тратить деньги на всевозможные показушные процессы и их последующее содержание. Они уже после ВОВ были реабилитированы  и в итоге Хрущев-предатель их всех выпустил. Кроме этого заложил мину замедленного действия незаконно передав Крым Украине.
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