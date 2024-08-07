В ответ на атаку на Курскую область Россия пойдет на Сумы – офицер ВСУ

СТ

Сергей Туренко

Если хватит силенок можно попробовать. Нам все равно нужно этим крылом дойти до молдавской границы включая русскую Одессу. Украина должна исчезнуть после этого с карты мира. Террористам не место на земле, они должны быть все уничтожены и не надо даже тратить деньги на всевозможные показушные процессы и их последующее содержание. Они уже после ВОВ были реабилитированы и в итоге Хрущев-предатель их всех выпустил. Кроме этого заложил мину замедленного действия незаконно передав Крым Украине.