В Барнауле расторгают контракт с подрядчиком, сорвавшим сдачу мегаразвязки

Сумма неотработанного аванса составляет более 450 млн рублей В Барнауле 27 декабря вступает в силу решение об одностороннем расторжении контракта с "Региональной строительной компанией" (РСК), которая занимается строительством транспортной развязки на Змеиногорском тракте, сообщает "Атмосфера".