Поздравления с 23 февраля в виде стихов и открыток Анна ФедороваДвадцать третье февраля занимает особое место в российском календаре, отмечая собой День воинской доблести и героизма, посвященный всем, кто стоит на страже родной земли.
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