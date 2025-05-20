❗️⚡️Британская армия впервые задействовала свои новые 155-мм САУ Archer в ходе учений Hedgehog 2025 в Эстонии.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️⚡️Британская армия впервые задействовала свои новые 155-мм САУ Archer в ходе учений Hedgehog 2025 в Эстонии.