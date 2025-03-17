Лучевая ставка: спецтест определит чувствительность онкобольного к протонной терапии

Российские специалисты проводят клинические испытания новой тест-системы, которая позволяет оценивать эффективность терапии тяжелыми частицами — протонами и нейтронами — раковых опухолей в области головы и шеи до начала лечения.
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