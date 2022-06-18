Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Ион Цириак: «Алькарас – будущий №1. И надеюсь, он будет прекрасной личностью, потому что теннису понадобятся такие вместо уходящей Большой тройки»

Ион Цириак поделился мнением о Карлосе Алькарасе. «Он будущий №1. И я надеюсь, что он также будет прекрасной личностью, потому что теннису понадобятся такие вместо уходящих троих игроков».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх