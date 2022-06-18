Ион Цириак: «Алькарас – будущий №1. И надеюсь, он будет прекрасной личностью, потому что теннису понадобятся такие вместо уходящей Большой тройки»

Ион Цириак поделился мнением о Карлосе Алькарасе. «Он будущий №1. И я надеюсь, что он также будет прекрасной личностью, потому что теннису понадобятся такие вместо уходящих троих игроков».
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