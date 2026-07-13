Хуситы атаковали саудовский международный аэропорт

Йеменское военно-политическое шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар баллистическими ракетами и беспилотниками по международному аэропорту Абха в Саудовской Аравии, сообщается в заявлении сформированных повстанцами вооруженных сил.
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