От порезов до ампутации: Врач-травматолог рассказал, какие травмы чаще всего случаются на даче

Врач-травматолог Госпиталя для ветеранов войн рассказал о самых частых дачных травмах Медицинская статистика показывает, что с наступлением дачного сезона, согласно статистике, заметно увеличивается поток пациентов в траватологию.
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