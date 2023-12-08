YouTube научит счетчики обновляться в реальном времени. Это коснется просмотров и лайков

Видеохостинг YouTube работает над обновлением счетчиков просмотров и лайков, чтобы авторы контента могли отказаться от стороннего софта для сбора статистикиНе секрет, что статистика просмотров и лайков являются ключевыми параметрами для монетизации авторов на YouTube, поскольку платформа монетизирует видеоролики на основе просмотров и взаимодействий.