О границах на Украине

© Официальный канал Государственного пограничного комитета РБ / t.me/gpkgovby Постоянно идущий в современном российском обществе спор о том, какая граница нужна России на Украине (некоторые даже хотели бы, чтобы у России оставалась граница с Украиной) давно разрешён историей.
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