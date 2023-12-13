Арест «Тоньки-пулемётчицы»: как на него отреагировал муж женщины-палача

Антонина Макарова-Гинзбург, известная как «Тонька-пулемётчица», была расстреляна в 1978 году. Женщина-палач более 30 лет после окончания Великой Отечественной войны, во время которой она служила нацистам в Локотской республике и убила минимум 200 человек, жила абсолютно спокойно.