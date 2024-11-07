На Западе обсуждают «проклятие Зеленского» после поражения Харрис

Сама Харрис сообщила о мирном выходе из гонки. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети иронично заявил о том, что провал на выборах президента США со стороны кандидата от демократов Камалы Харрис связан с «проклятием рукопожатия» с президентом Украины.
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