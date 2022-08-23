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Так называемая «Крымская платформа» оплачена страданиями миллионов людей

Так называемая «Крымская платформа» оплачена страданиями миллионов людей

Так называемая «Крымская платформа», как и другие шоу последних месяцев с Зеленским в роли президента, оплачены смертями десятков тысяч украинских солдат, потоками крови, огромными разрушениями и экономическими убытками, страданиями миллионов людей.

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