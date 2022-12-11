Депутат горсовета Апшеронского района обматерил ответственных за ливнёвку сотрудников администрации

В "Единой России" организовали проверку по факту неподобающего поведения парламентария.Видео с депутатом горсовета Апшеронского района, который нецензурно выражался в присутствии сотрудников администрации, накануне распространили в соцсетях.
В "Единой России" организовали проверку по факту неподобающего поведения парламентария.Видео с депутатом горсовета Апшеронского района, который нецензурно выражался в присутствии сотрудников администрации, накануне распространили в соцсетях.
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