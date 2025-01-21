Какой штраф грозит за выброшенную в мусорный бак елку?

Живая ель относится к крупногабаритным отходам, поэтому выкидывать ее в контейнер для ТКО нельзя Новый и старый Новый год уже отгремели и люди, которые покупали на праздники натуральные елки, теперь спешат от них избавиться.
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