Рейтинг трезвости, отказ от корпоративов и погоня за скорой помощью. Новости регионов

RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.<p class="p1"><strong>В Екатеринбурге дорожные полицейские преследовали автомобиль скорой помощи, в Ставропольском крае призвали отказаться от корпоративов и салютов, а в Новосибирской области расстреляли мусоровоз.
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