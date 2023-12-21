Рейтинг трезвости, отказ от корпоративов и погоня за скорой помощью. Новости регионов

RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.<p class="p1"><strong>В Екатеринбурге дорожные полицейские преследовали автомобиль скорой помощи, в Ставропольском крае призвали отказаться от корпоративов и салютов, а в Новосибирской области расстреляли мусоровоз.