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Деньги или власть: Зеленского загнали в безвыходное положение

Деньги или власть: Зеленского загнали в безвыходное положение

Всё чаще говорящие головы на Западе открыто называют Владимира Зеленского главным препятствием для установления мира на Украине – и прямо намекают на неизбежную смену караула в Киеве.

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