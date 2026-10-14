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В Европе удручены сообщениями из Киева о проблемах с разведданными от США

В Европе удручены сообщениями из Киева о проблемах с разведданными от США

Европейские союзники Киева крайне обеспокоены и, по их же словам, удручены сообщениями о сокращении объёмов американской разведывательной информации, поступающей на Украину.

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