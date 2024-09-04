Новосибирский боец отразил атаку боевиков ВСУ под Новоалександровкой в ДНР

Новосибирский стрелок пятого мотострелкового батальона 1452 мотострелкового полка Сергей Мацкевич в августе-2024 на Авдеевском направлении в районе населенного пункта Новоалександровка вместе с товарищами оборудовал огневую позицию для отражения атаки противника.
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