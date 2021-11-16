"Мощный золотой поток": 2 знака зодиака откроют новый источник денег с 16 по 21 ноября

Астрологи обозначили знаки зодиака, которых придавит денежный пресс с 16 по 21 ноября. Представители двух созвездий попадут под золотое колесо и начнут притягивать к себе финансы буквально из ниоткуда.
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