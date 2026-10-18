TSMC параллельно ведёт переговоры о проекте Terafab с Илоном Маском Тайвань планирует ужесточить экспортные ограничения на передовые чипы и серверы для ИИ, поставляемые в Китай, приблизив свои правила к ограничениям США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым